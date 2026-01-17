Загроза атак РФ по інфраструктурі АЕС: Україна проінформувала партнерів про плани Кремля

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що з осені 2025 року РФ відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України, через що багато міст стикаються з блекаутами. Зокрема, 9 і 13 січня комбіновані удари РФ вразили Київ, в результаті чого досі тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків.

На тлі цих подій, 16 січня Кабмін затвердив нові правила - у містах та громадах, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці, комендантську годину можна послабити.

Вже в ніч на 17 січня у Києві кілька сервісів таксі відновили цілодобову роботу, а мешканці міста можуть пересуватися під час комендантської години без спеціальних перепусток. Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що вільне пересування дозволене лише для того, щоб дістатися до "Пунктів незламності".

Також Головне управління розвідки Ураїни повідомляє, що Росія розглядає можливість ударів по українських АЕС, прагнучи змусити Київ підписати капітуляційні умови для завершення війни. У планах Кремля - повністю залишити Україну без світла та тепла.