Світ повинен повернуться до політики "максимального тиску" на Тегеран. Це необхідно, щоб перетворити Іран на більш демократичну країну.

Про це заявив спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство пише, що сьогодні Келлог прилетів до Парижа, де відвідує захід іранських опозиціонерів. Як відомо, іранська група NRCI неодноразово закликала до повалення іранської влади. Спецпредставник Трампа зі свого боку виступає там із промовою.

"Цей тиск не тільки кінетичний, не тільки військова сила, але він має бути також економічним і дипломатичним... Ми повинні використовувати слабкість, яку ми зараз бачимо. Надія є, тому мають бути і дії", - заявив він.

Келлог сказав, що можливість "змінити Іран на краще" є, але ця можливість не триватиме вічно.

Востаннє спецпредставник Трампа виступав на заходах NRCI в листопаді, але його сьогоднішня присутність у Парижі свідчить про те, що нова адміністрація США прислухається до групи іранських опозиціонерів.

Однак залишається незрозумілим, чи скористається він своєю поїздкою до Парижа, щоб зустрітися з французькими чиновниками й обговорити Україну.