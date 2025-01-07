Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації, - Reuters

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць. Візит очікується вже після інавгурації обраного президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Reuters нагадало, що відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

Відразу чотири джерела сказали агентству, що візит було відкладено. Тепер очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки не визначена. Наразі не зрозуміло, з якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку.

Зазначимо, що в другій половині грудня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що візит спецпредставника Трампа буде, його готують і, зокрема, вже на той час було визначено дату. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що 18 грудня Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія нібито вже готові до того, щоб провести мирні переговори.

Детальніше про те, хто такий спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог і що він говорив про війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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