Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації, - Reuters
Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць. Візит очікується вже після інавгурації обраного президента США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відразу чотири джерела сказали агентству, що візит було відкладено. Тепер очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки не визначена. Наразі не зрозуміло, з якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку.
Reuters нагадало, що відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.
Зазначимо, що в другій половині грудня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що візит спецпредставника Трампа буде, його готують і, зокрема, вже на той час було визначено дату. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.
Також ми писали, що 18 грудня Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія нібито вже готові до того, щоб провести мирні переговори.
Детальніше про те, хто такий спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог і що він говорив про війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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