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Мир должен возобновить максимальное давление на Иран, - спецпредставитель Трампа

Суббота 11 января 2025 19:45
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Мир должен возобновить максимальное давление на Иран, - спецпредставитель Трампа Фото: спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Мир должен вернутся к политике "максимального давления" на Тегеран. Это необходимо, чтобы превратить Иран в более демократическую страну.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что сегодня Келлог прилетел в Париж, где посещает мероприятие иранских оппозиционеров. Как известно, иранская группа NRCI неоднократно призывала к свержению иранских властей. Спецпредставитель Трампа в свою очередь выступает там с речью.

"Это давление не только кинетическое , не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим... Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия", - заявил он.

Келлог сказал, что возможность "изменить Иран к лучшему" есть, но эта возможность не будет длится вечно.

Последний раз спецпредставитель Трампа выступал на мероприятиях NRCI в ноябре, но его сегодняшнее присутствие в Париже говорит о том, что новая администрация США прислушивается к группе иранских оппозиционеров.

Однако остается неясным, воспользуется ли он своей поездкой в Париж, чтобы встретиться с французскими чиновниками и обсудить Украину.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что Келлог отложил свою визит в европейские столицы, включая Киев, для встречи с официальными лицами государств. Изначально поездка была запланирована до инаугуруации Дональда Трампа 20 января.

В то же время в МИД Украины сообщили, что встреча была перенесена по юридическим причинам и состоится после того, как Трамп вступит в должность. При этом, визит продолжает готовиться.

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