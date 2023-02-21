UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, - ООН

Фото: ООН стурбована рішенням Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані рішенням Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, нестабільніший із потенційно катастрофічними наслідками", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи новину про призупинення участі Росії у договорі про контроль над ядерними озброєннями.

За його словами, потрібно вжити всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська Федерація