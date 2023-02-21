Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані рішенням Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, нестабільніший із потенційно катастрофічними наслідками", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи новину про призупинення участі Росії у договорі про контроль над ядерними озброєннями.
За його словами, потрібно вжити всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.
Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.
Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.
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