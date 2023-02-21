У Росії заявили, що не нарощуватимуть ядерний арсенал після призупинення договору зі США
МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.
Як зазначається в заяві, "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, що нагнітається ним, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї створили принципово іншу обстановку в галузі безпеки".
"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", - стверджують в МЗС Росії.
Це, на думку російського відомства, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".
Також в РФ заявили, що неодноразові порушення США положень СНО-3 й висловили обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.
"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", - підкреслили в МЗС.
Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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