ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії заявили, що не нарощуватимуть ядерний арсенал після призупинення договору зі США

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 20:30
У Росії заявили, що не нарощуватимуть ядерний арсенал після призупинення договору зі США Фото: МЗС Росії (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

Як зазначається в заяві, "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, що нагнітається ним, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї створили принципово іншу обстановку в галузі безпеки".

"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", - стверджують в МЗС Росії.

Це, на думку російського відомства, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".

Також в РФ заявили, що неодноразові порушення США положень СНО-3 й висловили обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.

"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку