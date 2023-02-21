Мир без контроля над ядерным оружием гораздо опаснее, - ООН

В Организации Объединенных Наций обеспокоены решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мир без контроля над ядерным оружием намного опаснее, нестабильнее с потенциально катастрофическими последствиями", - сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новость о приостановлении участия России в договоре о контроле над ядерными вооружениями.
По его словам, нужно принять все усилия, чтобы избежать такого результата, включая немедленное возвращение к диалогу.
Напомним, Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
МИД России обвиняет США в своем решении приостановить действие договора, однако уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.
Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.
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