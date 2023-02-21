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США відреагували на вихід Росії з ядерного договору: наша позиція незмінна

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США, Вівторок 21 лютого 2023 17:36
США відреагували на вихід Росії з ядерного договору: наша позиція незмінна Фото: російський диктатор Володимир Путін розірвав ядерний договір (Getty Imagles)
Автор: Олена Черкасець

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на the Guardian.

"Наслідки заяви Росії про те, що вона призупиняє переговори про контроль над ядерними озброєннями, незрозумілі, а ядерна позиція США залишається незмінною", - заявив він.

Однак речник Департаменту США не повідомив, чи буде практичний вплив.

За його словами, цього року США публічно оголосили, що Росія не дотримується договору "Новий старт", тож Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді вживає Москва.

"Ми поки що не бачили жодних причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції", - наголосив Нед Прайс.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що РФ готова відновити випробування ядерної зброї.

Читайте також, США вважають, що рішення Росії призупинити участь у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї - безвідповідальне.

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