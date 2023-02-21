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Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, - ООН

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Вівторок 21 лютого 2023 22:34
Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, - ООН Фото: ООН стурбована рішенням Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані рішенням Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, нестабільніший із потенційно катастрофічними наслідками", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи новину про призупинення участі Росії у договорі про контроль над ядерними озброєннями.

За його словами, потрібно вжити всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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ООН Російська Федерація
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