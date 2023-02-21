Мир без контроля над ядерным оружием гораздо опаснее, - ООН

Фото: ООН обеспокоена решением России выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями (Getty Images)

В Организации Объединенных Наций обеспокоены решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.