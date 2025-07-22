Мир за 50 днів: у Держдепі пояснили ультиматум Трампа для Росії

"Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок або "вікно" можливостей - це може означати будь-який момент у межах цього вікна", - сказала вона.

За словами Брюс, подібне вже спостерігалося раніше. Зокрема, у процесі діалогу щодо мирної угоди велися "справді змістовні переговори" і був "процес, що рухається вперед".

"Ситуація може змінитися дуже швидко. Тобто день, коли ви визначаєте певне вікно можливостей, через два дні може вже не відповідати реальності - через нові обставини або домовленості", - пояснила вона.

За словами речниці Держдепу, йдеться не про статичну ситуацію. Брюс зазначила, що, за правилами, коли планується щось стабільне, призначається зустріч і далі сторони дотримуються певної дати.

"Але тут усе інакше. е, про що говорить президент, - це можливості. Це важлива частина його лідерського підходу. І особа, з якою ми ведемо діалог, має розуміти: так, є певні варіанти, але це не єдине, на що він зважає. Це не єдина динаміка, яка має значення", - підсумувала вона.

Представниця Держдепу додала, що раніше Трамп уже визначав тимчасові рамки та шкидко діяв у межах них. Вона додала, що американський лідер неодноразово заявляв, що його не влаштовує те, що відбувається, і ті рішення, які приймає Росія.