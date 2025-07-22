Мир за 50 днів: у Держдепі пояснили ультиматум Трампа для Росії

Термін у 50 днів, про який заявив РФ президент США Дональд Трамп для укладання угоди щодо України, не є фіксованим. Це "вікно можливостей", під час якого може бути прогрес у питанні припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Держдепартаменту Теммі Брюс.
"Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок або "вікно" можливостей - це може означати будь-який момент у межах цього вікна", - сказала вона.
За словами Брюс, подібне вже спостерігалося раніше. Зокрема, у процесі діалогу щодо мирної угоди велися "справді змістовні переговори" і був "процес, що рухається вперед".
"Ситуація може змінитися дуже швидко. Тобто день, коли ви визначаєте певне вікно можливостей, через два дні може вже не відповідати реальності - через нові обставини або домовленості", - пояснила вона.
За словами речниці Держдепу, йдеться не про статичну ситуацію. Брюс зазначила, що, за правилами, коли планується щось стабільне, призначається зустріч і далі сторони дотримуються певної дати.
"Але тут усе інакше. е, про що говорить президент, - це можливості. Це важлива частина його лідерського підходу. І особа, з якою ми ведемо діалог, має розуміти: так, є певні варіанти, але це не єдине, на що він зважає. Це не єдина динаміка, яка має значення", - підсумувала вона.
Представниця Держдепу додала, що раніше Трамп уже визначав тимчасові рамки та шкидко діяв у межах них. Вона додала, що американський лідер неодноразово заявляв, що його не влаштовує те, що відбувається, і ті рішення, які приймає Росія.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. Він дав Москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.
Він пообіцяв запровадити 100% вторинні тарифи, які загрожуватимуть країнам, які продовжать торгівлю з Росією.
Видання Reuters повідомило, що такі заходи можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.
У відповідь на заяву Трампа міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі зазначив, що його країна зможе задовольнити свої потреби в нафті з альтернативних джерел.
Водночас американський лідер повідомив, що в разі, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".
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