Мир за 50 дней: в Госдепе пояснили ультиматум Трампа для России

"Я бы посоветовала осторожно относиться к словам президента, когда он упоминает определенный временной промежуток или "окно" возможностей - это может означать любой момент в пределах этого окна", - сказала она.

По словам Брюс, подобное уже наблюдалось ранее. В частности, в процемме диалога относительно мирного соглашения велись "действительно содержательные переговоры" и был "процесс движется вперед".

"Ситуация может измениться очень быстро. То есть день, когда вы определяете определенное окно возможностей, через два дня может уже не соответствовать реальности - из-за новых обстоятельств или договоренностей", - пояснила она.

По словам спикера Госдепа, речь идет не о статической ситуации. Брюс отметила, что, по правилам, когда планируется нечто стабильное, назначается встреча и дальше стороны придерживаются определенной даты.

"Но здесь все иначе. То, о чем говорит президент, - это возможности. Это важная часть его лидерского подхода. И человек, с которым мы ведем диалог, должен понимать: да, есть определенные варианты, но это не единственное, что он учитывает. Это не единственная динамика, которая имеет значение", - подытожила она.

Представительница Госдепа добавила, что ранее Трамп уже определял временные рамки и быстро действовал в пределах них. Она добавила, что американский лидер неоднократно заявлял, что его не устраивает происходящее и те решения, которые принимает Россия.