Свириденко запропонувала Раді звільнити Галущенка і Гринчук

Фото: міністр енергетики Світлана Грінчук та міністр юстиції Герман Галущенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Раду внесли подання про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики та Германа Галущенка з посади міністра юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук", - написала вона.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський закликатиме відправити Галущенка та Гринчук у відставку.

 

Корупційна схема у сфері енергетики

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації.

Як з'ясувалося, до схеми були причетні топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.

У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому".

Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.

Правоохоронці в результаті розслідування встановили, що через таку пральню провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти зокрема міг забирати колишній віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч. Він виїхав із України кілька днів тому. Відповідно до повідомлень прикордонників, його випустили на законних підставах.

