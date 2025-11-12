Свириденко запропонувала Раді звільнити Галущенка і Гринчук

У Раду внесли подання про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики та Германа Галущенка з посади міністра юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.
"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук", - написала вона.
До речі, раніше президент України Володимир Зеленський закликатиме відправити Галущенка та Гринчук у відставку.
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації.
Як з'ясувалося, до схеми були причетні топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.
У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому".
Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.
Правоохоронці в результаті розслідування встановили, що через таку пральню провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти зокрема міг забирати колишній віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.
Координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч. Він виїхав із України кілька днів тому. Відповідно до повідомлень прикордонників, його випустили на законних підставах.