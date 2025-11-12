Свириденко запропонувала Раді звільнити Галущенка і Гринчук

Корупційна схема у сфері енергетики

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації.

Як з'ясувалося, до схеми були причетні топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.

У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому".

Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.

Правоохоронці в результаті розслідування встановили, що через таку пральню провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти зокрема міг забирати колишній віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч. Він виїхав із України кілька днів тому. Відповідно до повідомлень прикордонників, його випустили на законних підставах.