Свириденко предложила Раде уволить Галущенко и Гринчук

Коррупционная схема в сфере энергетики

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации.

Как выяснилось, к схеме были причастны топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.

В рамках схемы участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома".

Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.

Правоохранители в результате расследования установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.

Координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал из Украины несколько дней назад. Согласно сообщениям пограничников, его выпустили на законных основаниях.