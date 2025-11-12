Свириденко предложила Раде уволить Галущенко и Гринчук

В Раду внесли представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.
"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", - написала она.
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал отправить Галущенко и Гринчук в отставку.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации.
Как выяснилось, к схеме были причастны топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.
В рамках схемы участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома".
Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.
Правоохранители в результате расследования установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.
Координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал из Украины несколько дней назад. Согласно сообщениям пограничников, его выпустили на законных основаниях.