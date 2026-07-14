Свириденко ще не прийняла пропозицію Зеленського щодо нової посади, - джерела

Що відомо

За інформацією джерела, президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.

Втім, Свириденко цю пропозицію наразі не прийняла.

Що відомо про оновлення уряду

Нагадаємо, рішення оновити Кабінет Міністрів визріло в президента Володимира Зеленського не одразу - вплинуло одразу кілька факторів.

Одним з них джерела назвали ситуацію навколо посла України у США Ольги Стефанішиної, якій Вашингтон хотів знайти сильну заміну.

Тим часом голосування у Раді за нового прем'єра може відбутися вже в четвер, 16 липня - таку дату попередньо узгодили на погоджувальній раді. Ймовірним наступником Свириденко на посаді очільника уряду називають керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького.