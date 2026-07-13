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Свириденко подала у відставку з посади прем'єра

19:26 13.07.2026 Пн
2 хв
Прем'єр може очолити новий значимий напрямок
aimg Дмитро Левицький
Свириденко подала у відставку з посади прем'єра Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Прем'єр-міністр України Юлія Свиреденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Ради Руслана Стефанчука в Facebook.

"До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко", - написав він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне це питання найближчим часом.

Він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно тяжкий для держави час.

Що відомо про Юлію Свириденко

Свириденко очолила Кабмін рік тому - 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім - Міненерго.

До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше - була заступницею керівника Офісу президента України.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, вдень 12 липня президент Володимир Зеленський неочікувано оголосив про оновлення всього Кабміну. За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію, і для цього потрібні кадрові зміни.

Водночас Зеленський запропонував Свириденко залишитися у команді. Вона може очолити "новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером". Про що саме йдеться, президент не уточнив.

Також, за словами Зеленського, відбудуться кадрові зміни в правоохоронній системі.

Коли може відбутися відставка

Звільнити прем'єра Рада планує вже цього тижня - 14 липня.

Водночас інформоване джерело РБК-Україна та нардеп від монобільшості Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що новий Кабмін нардепи призначать уже у четвер, 16 липня.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, безальтернативним кандидатом на посаду прем'єра є голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Більше подробиць щодо оновлення Кабміну - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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