Свириденко еще не приняла предложение Зеленского о новой должности, - источники

Как сообщало РБК-Украина, 13 июля Свириденко подала заявление об отставке в Верховную Раду.

А поскольку по процедуре весь состав правительства автоматически уходит в отставку вместе с премьером , источники РБК-Украина уже называют возможные кадровые изменения в нескольких министерствах.

Верховная Рада может проголосовать за отставку Свириденко уже 14 июля.