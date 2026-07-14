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Свириденко еще не приняла предложение Зеленского о новой должности, - источники

10:57 14.07.2026 Вт
1 мин
Свириденко должна была стать послом в ключевом государстве-партнере Украины
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко еще не согласилась с предложением президента Украины Владимира Зеленского возглавить посольство Украины в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Что известно

По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах.

Впрочем, Свириденко это предложение пока не приняла.

Что известно об обновлении правительства

Напомним, решение обновить Кабинет Министров созрело у президента Владимира Зеленского не сразу - повлияло сразу несколько факторов.

Одним из них источники назвали ситуацию вокруг посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которой Вашингтон хотел найти сильную замену.

Тем временем, голосование в Раде за нового премьера может состояться уже в четверг, 16 июля - такую дату предварительно согласовали на согласительном совете. Вероятным преемником Свириденко в должности главы правительства называют руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Как сообщало РБК-Украина, 13 июля Свириденко подала заявление об отставке в Верховную Раду.

А поскольку по процедуре весь состав правительства автоматически уходит в отставку вместе с премьером , источники РБК-Украина уже называют возможные кадровые изменения в нескольких министерствах.

Верховная Рада может проголосовать за отставку Свириденко уже 14 июля.

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