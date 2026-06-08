Свириденко поставила крапку у питанні скасування НМТ з математики

Вона наголосила, що математика залишиться обов'язковим предметом у НМТ, і додала, що найближчими роками змінювати цю структуру не планують.

За словами Свириденко, дискусії щодо цього питання виглядають дивно, і держава не має можливості та не планує змінювати структуру тестування ні наступного року, ні пізніше.

Прем'єр наголосила, що рішення зробити математику необов'язковою нашкодило б як самим вступникам, так і країні загалом.

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", - підкреслила Свириденко.

Що передувало

Нагадаємо, 2 червня група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №15254-1, який пропонує внести зміни до низки законів України щодо державної підсумкової атестації та особливостей вступної кампанії у 2027 році.

Документ передбачає зменшення кількості обов’язкових предметів для складання НМТ. Обов’язковими пропонують залишити лише українську мову та історію України, тоді як математику абітурієнти зможуть обирати як предмет на вибір.