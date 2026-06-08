Свириденко поставила крапку у питанні скасування НМТ з математики

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала законопроєкт щодо скасування обов'язкового тесту з математики у Національному мультипредметному тесті (НМТ).
Про це Свириденко заявила під час конференції "Освіта нової України 2.0", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Вона наголосила, що математика залишиться обов'язковим предметом у НМТ, і додала, що найближчими роками змінювати цю структуру не планують.
За словами Свириденко, дискусії щодо цього питання виглядають дивно, і держава не має можливості та не планує змінювати структуру тестування ні наступного року, ні пізніше.
Прем'єр наголосила, що рішення зробити математику необов'язковою нашкодило б як самим вступникам, так і країні загалом.
"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", - підкреслила Свириденко.
Нагадаємо, 2 червня група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №15254-1, який пропонує внести зміни до низки законів України щодо державної підсумкової атестації та особливостей вступної кампанії у 2027 році.
Документ передбачає зменшення кількості обов’язкових предметів для складання НМТ. Обов’язковими пропонують залишити лише українську мову та історію України, тоді як математику абітурієнти зможуть обирати як предмет на вибір.
Раніше директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляла, що результати тестування з математики є важливим показником успішності майбутніх студентів. За її словами, цей предмет також відіграє значну роль у засвоєнні академічних програм.
Варто зазначити, що цьогоріч на НМТ зареєструвалися понад 350 тисяч учасників. Кількість охочих складати тест збільшується вже третій рік поспіль.