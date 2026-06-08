Свириденко поставила точку в вопросе отмены НМТ по математике

Она отметила, что математика останется обязательным предметом в НМТ, и добавила, что в ближайшие годы менять эту структуру не планируют.

По словам Свириденко, дискуссии по этому вопросу выглядят странно, и государство не имеет возможности и не планирует менять структуру тестирования ни в следующем году, ни позже.

Премьер подчеркнула, что решение сделать математику необязательной навредило бы как самим абитуриентам, так и стране в целом.

"Поскольку вам ее развивать, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого надо иметь способности, знания, навыки и математика все эти основы закладывает", - подчеркнула Свириденко.

Что предшествовало

Напомним, 2 июня группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №15254-1, который предлагает внести изменения в ряд законов Украины относительно государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании в 2027 году.

Документ предусматривает уменьшение количества обязательных предметов для сдачи НМТ. Обязательными предлагают оставить только украинский язык и историю Украины, тогда как математику абитуриенты смогут выбирать как предмет на выбор.