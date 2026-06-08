Свириденко поставила точку в вопросе отмены НМТ по математике

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала законопроект об отмене обязательного теста по математике в Национальном мультипредметном тесте (НМТ).
Об этом Свириденко заявила во время конференции "Образование новой Украины 2.0", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Она отметила, что математика останется обязательным предметом в НМТ, и добавила, что в ближайшие годы менять эту структуру не планируют.
По словам Свириденко, дискуссии по этому вопросу выглядят странно, и государство не имеет возможности и не планирует менять структуру тестирования ни в следующем году, ни позже.
Премьер подчеркнула, что решение сделать математику необязательной навредило бы как самим абитуриентам, так и стране в целом.
"Поскольку вам ее развивать, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого надо иметь способности, знания, навыки и математика все эти основы закладывает", - подчеркнула Свириденко.
Напомним, 2 июня группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №15254-1, который предлагает внести изменения в ряд законов Украины относительно государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании в 2027 году.
Документ предусматривает уменьшение количества обязательных предметов для сдачи НМТ. Обязательными предлагают оставить только украинский язык и историю Украины, тогда как математику абитуриенты смогут выбирать как предмет на выбор.
Ранее директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявляла, что результаты тестирования по математике являются важным показателем успешности будущих студентов. По ее словам, этот предмет также играет значительную роль в усвоении академических программ.
Стоит отметить, что в этом году на НМТ зарегистрировались более 350 тысяч участников. Количество желающих сдавать тест увеличивается уже третий год подряд.