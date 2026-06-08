У МОН відповіли, чи скасують математику та історію як обов’язкові предмети на НМТ

Міністерство освіти і науки не підтримує скасування математики та історії України серед обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті (НМТ). Вважають, що вступ до університету має передбачати перевірку базових знань абітурієнтів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Оксена Лісового для "Інтерфакс-Україна" .

Головне: Позиція міністра: Очільник МОН Оксен Лісовий категорично проти виключення математики та історії України з переліку обов'язкових предметів НМТ.

Очільник МОН Оксен Лісовий категорично проти виключення математики та історії України з переліку обов'язкових предметів НМТ. Майбутнє іспитів: У перспективі Україна планує повернутися до повноцінного ЗНО, але вимоги до навичок рахунку, читання та письма залишаться незмінними.

У перспективі Україна планує повернутися до повноцінного ЗНО, але вимоги до навичок рахунку, читання та письма залишаться незмінними. Чи спростять тест: МОН не бачить сенсу змінювати рівень складності завдань.

МОН не бачить сенсу змінювати рівень складності завдань. Рівень складності тесту: Мінімальний поріг НМТ не долають лише близько 20% учасників, що свідчить про невисокий і адекватний поріг для вступу в університети.

Чи планують скасувати математику на НМТ

За словами Лісового, НМТ залишається тимчасовим форматом вступних випробувань на період війни. У перспективі Україна планує повернутися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Водночас міністр наголосив, що незалежно від формату вступного тестування абітурієнти повинні демонструвати базові навички читання, письма та рахунку.

"Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором", - заявив Лісовий.

Що буде з історією України

Очільник МОН також виступив проти виключення історії України з переліку обов'язкових предметів НМТ.

За його словами, цей предмет так само має залишатися частиною тестування для вступників.

Чи можуть спростити тестування

Коментуючи дискусії щодо складності НМТ, Лісовий зазначив, що послаблення або ускладнення тесту не змінить принципу конкуренції під час вступної кампанії.

Він пояснив, що будь-які зміни рівня складності вплинуть на середні бали всіх учасників, однак конкурсний відбір до закладів вищої освіти збережеться.

Міністр також звернув увагу, що частка учасників, які не долають мінімальний поріг НМТ, залишається відносно невисокою і становить близько 20%.

"Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, і вступ в університет має поріг базових знань, і цей поріг не є занадто високим", – наголосив він.