Курс долара Економіка Авто Tech

Свириденко підтвердила цифру імпорту газу у 2025 році

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров, Олександр Білоус

Україна має накопичити 13,2 мільярда кубометрів газу у підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. З цього обсягу 4,6 мільярда кубометрів або 35% планується імпортувати.

Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду

"Зимова стабільність - це одна із пріоритетних задач, ми готуємо енергосистему до зими… Ми накопичуємо зараз запаси газу, імпорт - 4,6 мільярда кубометрів задля накопичення 13,2 мільярда кубометрів у сховищах", - сказала глава уряду.

Свириденко додала, що також планується до кінця року збудувати додаткові 350 мегават потужностей електрогенерації.

Згідно з програмою, уряд планує забезпечити стабільне енергопостачання та захист критичної інфраструктури.

"Посилюємо захист від дронів та ракетних ударів", - йдеться в документі.

Міністр енергетики Світала Гринчук додала, що запаси газу накопичуються згідно плану.

"Все йде по плану, закачка (газу у підземні газові сховища – ред.) йде по плану. Я не хочу називати цифру (добового обсягу закачування газу – ред.), але інколи навіть з випередженням планових показників і тому, я думаю, що і по газу, і по вугіллю у нас буде достатня кількість запасів для проходження опалювального сезону", - сказала вона.

Імпорт газу

Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.

Як заявив у червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. Станом на червень законтрактовано 2,9 млрд кубометрів.

За розрахунками НБУ, передбачається імпорт газу цього року на суму близько 3 млрд доларів та по 1 млрд доларів у 2026 і 2027 роках.

Газ