Свириденко підтвердила цифру імпорту газу у 2025 році

"Зимова стабільність - це одна із пріоритетних задач, ми готуємо енергосистему до зими… Ми накопичуємо зараз запаси газу, імпорт - 4,6 мільярда кубометрів задля накопичення 13,2 мільярда кубометрів у сховищах", - сказала глава уряду.

Свириденко додала, що також планується до кінця року збудувати додаткові 350 мегават потужностей електрогенерації.

Згідно з програмою, уряд планує забезпечити стабільне енергопостачання та захист критичної інфраструктури.

"Посилюємо захист від дронів та ракетних ударів", - йдеться в документі.

Міністр енергетики Світала Гринчук додала, що запаси газу накопичуються згідно плану.

"Все йде по плану, закачка (газу у підземні газові сховища – ред.) йде по плану. Я не хочу називати цифру (добового обсягу закачування газу – ред.), але інколи навіть з випередженням планових показників і тому, я думаю, що і по газу, і по вугіллю у нас буде достатня кількість запасів для проходження опалювального сезону", - сказала вона.