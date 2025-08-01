НБУ збільшив оцінку витрат на імпорт газу у 2025 році до 3 млрд доларів
Україна вже закупає газ в Європі через падіння видобутку після російських атак по інфраструктурі. Частково імпорт буде профінансовано за рахунок міжнародної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).
"Тривають ремонти газових потужностей, проте імпорт газу у 2025 році оцінюється вищим, ніж у попередньому прогнозі, через потреби поповнення низьких запасів", - йдеться в огляді.
Відповідно газ до підземних сховищ закачується швидшими, ніж очікувалося раніше, темпами, у тому числі в результаті розширення можливостей імпорту газу з ЄС.
Зокрема, передбачається імпорт газу цього року на суму близько 3 млрд доларів та по 1 млрд доларів у 2026 і 2027 роках.
За даними НБУ, активна закупівля газу в поточному році можлива завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів.
"Упродовж наступних років потреба в імпорті газу зменшиться після ремонтів інфраструктури. Проте залишиться значною для утримання достатніх запасів на тлі поступового відновлення обсягів споживання", - йдеться в огляді.
Імпорт газу
Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.
Як заявив у червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. Станом на червень законтрактовано 2,9 млрд кубометрів.
У квітні НБУ очікував, що на імпорт газу у 2025 році буде потрібно 2,9 млрд доларів. Очікувалося, що надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько 1,1 млрд доларів у 2026 році та близько 0,4 млрд доларів у 2027 році.
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