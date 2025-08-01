НБУ збільшив оцінку витрат на імпорт газу у 2025 році до 3 млрд доларів

Україна вже закупає газ в Європі через падіння видобутку після російських атак по інфраструктурі. Частково імпорт буде профінансовано за рахунок міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2025 року).

"Тривають ремонти газових потужностей, проте імпорт газу у 2025 році оцінюється вищим, ніж у попередньому прогнозі, через потреби поповнення низьких запасів", - йдеться в огляді.

Відповідно газ до підземних сховищ закачується швидшими, ніж очікувалося раніше, темпами, у тому числі в результаті розширення можливостей імпорту газу з ЄС.

Зокрема, передбачається імпорт газу цього року на суму близько 3 млрд доларів та по 1 млрд доларів у 2026 і 2027 роках.

За даними НБУ, активна закупівля газу в поточному році можлива завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів.

"Упродовж наступних років потреба в імпорті газу зменшиться після ремонтів інфраструктури. Проте залишиться значною для утримання достатніх запасів на тлі поступового відновлення обсягів споживання", - йдеться в огляді.