Свириденко подтвердила цифру импорта газа в 2025 году

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров, Александр Белоус

Украина должна накопить 13,2 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 миллиарда кубометров или 35% планируется импортировать.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства

"Зимняя стабильность - это одна из приоритетных задач, мы готовим энергосистему к зиме... Мы накапливаем сейчас запасы газа, импорт - 4,6 миллиарда кубометров для накопления 13,2 миллиарда кубометров в хранилищах", - сказала глава правительства.

Свириденко добавила, что также планируется до конца года построить дополнительные 350 мегаватт мощностей электрогенерации.

Согласно программе, правительство планирует обеспечить стабильное энергоснабжение и защиту критической инфраструктуры.

"Усиливаем защиту от дронов и ракетных ударов", - говорится в документе.

 

Импорт газа

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров.

По расчетам НБУ, предполагается импорт газа в этом году на сумму около 3 млрд долларов и по 1 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.

