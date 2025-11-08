Свириденко назвала пріоритет уряду після нічної атаки РФ

Після масованої нічної атаки Росії уряд зосередив свою роботу на оперативному відновленні тепла, світла та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус - на оперативному відновленні тепла, світла і води", - наголосила Свириденко.
Вона зазначила, що вже проведені селекторні наради з головами ОВА, заслухано доповіді про ситуацію на обʼєктах.
На місцях, за даними прем'єра, розгорнуті антикризові штаби та пункти незламності.
""Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг", - додала вона.
Цієї ночі Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони для ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Через пошкодження мереж у низці областей довелося запровадити аварійні відключення електроенергії, що призвело до перебоїв у роботі критично важливих систем.
Все, що відомо на цей момент про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що особливо постраждав Кременчук, який залишився без електропостачання через масовану атаку Росії.
Крім того, через удари по інфраструктурі поїзди "Укрзалізниці" були змушені продовжити рух із затримками. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.