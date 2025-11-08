Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки РФ

"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что уже проведены селекторные совещания с главами ОГА, заслушаны доклады о ситуации на объектах.

На местах, по данным премьера, развернуты антикризисные штабы и пункты несокрушимости.

""Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", - добавила она.