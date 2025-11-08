Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки РФ

После массированной ночной атаки России правительство сосредоточило свою работу на оперативном восстановлении тепла, света и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды", - подчеркнула Свириденко.
Она отметила, что уже проведены селекторные совещания с главами ОГА, заслушаны доклады о ситуации на объектах.
На местах, по данным премьера, развернуты антикризисные штабы и пункты несокрушимости.
""Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", - добавила она.
Этой ночью Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны для ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Из-за повреждения сетей в ряде областей пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, что привело к перебоям в работе критически важных систем.
Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что особенно пострадал Кременчуг, который остался без электроснабжения из-за массированной атаки России.
Кроме того, из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.