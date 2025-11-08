RU

Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки РФ

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После массированной ночной атаки России правительство сосредоточило свою работу на оперативном восстановлении тепла, света и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что уже проведены селекторные совещания с главами ОГА, заслушаны доклады о ситуации на объектах.

На местах, по данным премьера, развернуты антикризисные штабы и пункты несокрушимости.

""Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", - добавила она.

Обстрел Украины

Этой ночью Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны для ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения сетей в ряде областей пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, что привело к перебоям в работе критически важных систем.

Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что особенно пострадал Кременчуг, который остался без электроснабжения из-за массированной атаки России.

Кроме того, из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

