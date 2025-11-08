Свириденко назвала пріоритет уряду після нічної атаки РФ

Після масованої нічної атаки Росії уряд зосередив свою роботу на оперативному відновленні тепла, світла та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус - на оперативному відновленні тепла, світла і води", - наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що вже проведені селекторні наради з головами ОВА, заслухано доповіді про ситуацію на обʼєктах.

На місцях, за даними прем'єра, розгорнуті антикризові штаби та пункти незламності.

""Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг", - додала вона.