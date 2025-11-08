ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки РФ

Украина, Суббота 08 ноября 2025 13:06
UA EN RU
Свириденко назвала приоритет правительства после ночной атаки РФ Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После массированной ночной атаки России правительство сосредоточило свою работу на оперативном восстановлении тепла, света и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране. Фокус - на оперативном восстановлении тепла, света и воды", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что уже проведены селекторные совещания с главами ОГА, заслушаны доклады о ситуации на объектах.

На местах, по данным премьера, развернуты антикризисные штабы и пункты несокрушимости.

""Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", - добавила она.

Обстрел Украины

Этой ночью Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны для ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения сетей в ряде областей пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, что привело к перебоям в работе критически важных систем.

Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что особенно пострадал Кременчуг, который остался без электроснабжения из-за массированной атаки России.

Кроме того, из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Война России против Украины
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины