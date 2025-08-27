Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови

Кабінет міністрів України продовжив виплати компенсації на проживання для ВПО ще на пів року. Для людей, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди, виплати продовжені до лютого 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Допомога розміром 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дитину або особу з інвалідністю передбачена щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій.

Мова про осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Зміни в умовах

За даними міністерства, ухвалені такі зміни у призначення виплат:

кошти на понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку більше не є перепоною для отримання виплат дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;

якщо непрацююча працездатна особа після припинення допомоги зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або знайшла роботу, виплата поновлюється.

Додаткові обмеження

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ввів додаткові причини для відмови виплат: