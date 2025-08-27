Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови
Кабінет міністрів України продовжив виплати компенсації на проживання для ВПО ще на пів року. Для людей, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди, виплати продовжені до лютого 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Допомога розміром 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дитину або особу з інвалідністю передбачена щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій.
Мова про осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.
Зміни в умовах
За даними міністерства, ухвалені такі зміни у призначення виплат:
- кошти на понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку більше не є перепоною для отримання виплат дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
- якщо непрацююча працездатна особа після припинення допомоги зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або знайшла роботу, виплата поновлюється.
Додаткові обмеження
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ввів додаткові причини для відмови виплат:
- Якщо людина перебуває за кордоном послідовно 30 днів або 60 днів за останні пів року сукупно.
- Якщо людина перебуває за кордоном у випадку, якщо є особливі обґрунтовані обставини, цей строк збільшується вдвічі: 60 днів послідовно або 90 днів сукупно за останні пів року.
- Якщо ВПО здає житло, у тому числі на територіях, де ведуться бойові дії.
Виплати для ВПО
За даними Мінсоцполітики, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання. З 1 березня 2024 року більшість ВПО залишили без виплат. Їх отримують пенсіонери, особи з інвалідністю, хворі діти. Зараз виплати отримує близько 1 млн осіб.
Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження виплат на проживання для частини внутрішньо переселених осіб.
Без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:
- Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),
- Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями
- Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).
Іншим претендентам для продовження виплат потрібно подати заяву.
Станом на середину березня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. З них, 3,7 млн складають дорослі, решта - діти.