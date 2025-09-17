Одна з категорій переселенців отримає "сьому" виплату на 2000 гривень

Частина українських переселенців зможе отримати ще 2 тисячі гривень від держави. Йдеться про тих переселенців, які працювали протягом шестимісячного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram і представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram .

Зі свого боку Мельничук уточнив, що йдеться про додаткову "сьому" виплату допомоги переселенцям, які після призначення їм допомоги на шестимісячний період продовжували продовжували працювати або отримувати доходи як ФОП (фізичні особи-підприємці), або влаштувалися на роботу/зареєструвалися як ФОП і працювали до кінця цього шестимісячного періоду.

"Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн для проживання всередині переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду", - написала Свириденко.

Найпопулярніша виплата

Нагадаємо, раніше в прес-службі Мінсоцполітики розповіли в коментарі РБК-Україна, що програма щомісячної допомоги на проживання залишається найбільш затребуваною серед переселенців.

Для дітей та людей з інвалідністю передбачена допомога в розмірі 3 тисяч гривень. При цьому всі інші можуть отримати 2 тисячі гривень.

У міністерстві уточнили, що це кризова виплата для тих українців, які найбільше потребують допомоги.

