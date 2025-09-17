ua en ru
Одна з категорій переселенців отримає "сьому" виплату на 2000 гривень

Середа 17 вересня 2025 19:41
UA EN RU
Одна з категорій переселенців отримає "сьому" виплату на 2000 гривень Ілюстративне фото: українські переселенці зможуть отримати 2 тисячі гривень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина українських переселенців зможе отримати ще 2 тисячі гривень від держави. Йдеться про тих переселенців, які працювали протягом шестимісячного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram і представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

"Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн для проживання всередині переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду", - написала Свириденко.

Зі свого боку Мельничук уточнив, що йдеться про додаткову "сьому" виплату допомоги переселенцям, які після призначення їм допомоги на шестимісячний період продовжували продовжували працювати або отримувати доходи як ФОП (фізичні особи-підприємці), або влаштувалися на роботу/зареєструвалися як ФОП і працювали до кінця цього шестимісячного періоду.

Найпопулярніша виплата

Нагадаємо, раніше в прес-службі Мінсоцполітики розповіли в коментарі РБК-Україна, що програма щомісячної допомоги на проживання залишається найбільш затребуваною серед переселенців.

Для дітей та людей з інвалідністю передбачена допомога в розмірі 3 тисяч гривень. При цьому всі інші можуть отримати 2 тисячі гривень.

У міністерстві уточнили, що це кризова виплата для тих українців, які найбільше потребують допомоги.

Детальніше про виплати, які можуть отримати українські переселенці, - в матеріалі РБК-Україна.

Юлія Свириденко Виплати
