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Свириденко чи Умєров? Зеленський назвав свого кандидата в посли США

14:54 23.07.2026 Чт
2 хв
Президент зізнався, яку посаду пропонував колишній главі Кабміну
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Колишній очільниці Кабінету міністрів Юлії Свириденко вже запропонували посаду посла України в США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, наразі він розмірковує, яку посаду запропонувати Рустему Умєрову.

Що стосується Юлії Свириденко, то їй президент уже пропонував стати послом України в США.

"Я думаю про це (над посадою Умєрова - ред). У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією (Свириденко - ред.) Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", - заявив Зеленський.

Однак президент поки не розповів, як саме колишня глава уряду відреагувала на його ідею.

Попри це, глава держави пояснив, які в нього наразі плани щодо Рустема Умєрова. За словаит Зеленського, йдеться про три головних питання.

"Перемовини і закінчення війни - зосереджений (Умєров - ред.) буде там. Drone Deal і Freya. Якщо нам пощастить, якщо партнери будуть нам допомагати - я думаю, що нам вдасться. Це може бути інша сторінка захисту нашої держави", - наголосив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиЮлія СвириденкоРустем Умєров