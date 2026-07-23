Свириденко или Умеров? Зеленский назвал своего кандидата в послы США

По словам главы государства, сейчас он размышляет, какую должность предложить Рустему Умерову.

Что касается Юлии Свириденко, то президент уже предлагал ей стать послом Украины в США.

"Я думаю об этом (над должностью Умерова - ред). У нас есть обсуждение с Рустемом и с Юлией (Свириденко - ред.) Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко место посла в США", - заявил Зеленский.

Однако президент пока не рассказал, как бывшая глава правительства отреагировала на его идею.

Несмотря на это, глава государства объяснил, какие у него сейчас планы на Рустема Умерова. По словам Зеленского, речь идет о трех главных вопросах.

"Переговоры и окончание войны - сконцентрирован (Умеров - ред.) будет там. Drone Deal и Freya. Если нам повезет, если партнеры будут нам помогать - я думаю, что нам удастся. Это может быть другая страница защиты нашего государства", - подчеркнул Зеленский.