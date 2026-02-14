ua en ru
Свириденко чекає від влади Києва план відновлення Дарницької ТЕЦ

Київ, Субота 14 лютого 2026 13:27
UA EN RU
Свириденко чекає від влади Києва план відновлення Дарницької ТЕЦ Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд чекає від влади Києва план відновлення Дарницької ТЕЦ, а від всіх обласних військових адміністрацій - плани забезпечення повної енергетичної автономності.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Відновлення опалення в Києві: Шмигаль назвав приблизні терміни

"Кожна ОВА отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної атвономності. Ми очікуємо, що області прийдуть зі своїми планами. Київ має підготувати свій план відновлення Дарницької ТЕЦ, сказати, що саме їм треба для відновлення", - сказала Свириденко.

При цьому прем’єр зауважила, що станом на 13 лютого місцева влада Києва не зверталася до уряду із таким планом.

Свириденко зазначила, що ця зима - одна з найскладніших за чотири роки повномашстабного вторгнення Росії.

"Дронів і ракет російських стало в рази більше, а ракет ППО в рази менше… Уряд постійно допомагає Києву в подоланні наслідків ворожих обстрілів, комунальним енергетичним компаніям столиці - так само як і іншим енергокомпаніям по всіх регіонах України", - наголосила прем’єр.

Удар по Дарницькій ТЕЦ

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 3 лютого російські війська обстріляли енергетичні об’єкти Києва, зокрема Дарницьку ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання значної кількості житлових будинків і соціальних закладів.

Для удару по станції воорог застосував п’ять балістичних ракет. Уже 5 лютого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

Київ ТЕЦ Юлія Свириденко Війна в Україні
