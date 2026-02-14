Свириденко ждет от властей Киева план восстановления Дарницкой ТЭЦ

Правительство ждет от властей Киева план восстановления Дарницкой ТЭЦ, а от всех областных военных администраций - планы обеспечения полной энергетической автономности.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

"Каждая ОВА получила задание разработать план обеспечения полной энергетической атвономности. Мы ожидаем, что области придут со своими планами. Киев должен подготовить свой план восстановления Дарницкой ТЭЦ, сказать, что именно им надо для восстановления", - сказала Свириденко.

При этом премьер отметила, что по состоянию на 13 февраля местные власти Киева не обращались к правительству с таким планом.

Свириденко отметила, что эта зима - одна из самых сложных за четыре года полномасштабного вторжения России.

"Дронов и ракет российских стало в разы больше, а ракет ПВО в разы меньше... Правительство постоянно помогает Киеву в преодолении последствий вражеских обстрелов, коммунальным энергетическим компаниям столицы - так же как и другим энергокомпаниям по всем регионам Украины", - подчеркнула премьер.