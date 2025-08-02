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Свириденко анонсувала термінове засідання Кабміну: будуть звільняти Гайдая

Україна, Субота 02 серпня 2025 20:22
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Свириденко анонсувала термінове засідання Кабміну: будуть звільняти Гайдая Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабінет міністрів збереться на термінове засідання, щоб погодити звільнення Сергія Гайдая. Це голова Мукачівської військової райадміністрації, быльш відомий як колишній начальник Луганської ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - написала вона в Telegram.

Гайдай - фігурант корупційного скандалу?

Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами. До складу фігурантів схеми входили:

  • народний депутат України IX скликання (як стало відомо, це нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов).
  • Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій (за даними джерел, мова йде про Сергія Гайдая).
  • Начальник міської військової адміністрації.
  • Керівник військової частини Національної гвардії України.
  • Бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

На скандал вже відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, посадовців НГУ, які фігурують у провадженні, вже відсторонено від обов'язків. Тим часом Кузнєцова зняли з посади голови луганського осередку партії "СН", виключили з парламентської фракції і взагалі хочуть вигнати з партії.

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