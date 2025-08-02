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Свириденко анонсировала срочное заседание Кабмина: будут увольнять Гайдая

Украина, Суббота 02 августа 2025 20:22
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Свириденко анонсировала срочное заседание Кабмина: будут увольнять Гайдая Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров соберется на срочное заседание, чтобы согласовать увольнение Сергея Гайдая. Это глава Мукачевской военной райадминистрации, более известный как бывший начальник Луганской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины. В частности правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала она в Telegram.

Гайдай - фигурант коррупционного скандала?

Сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам. В состав фигурантов схемы входили:

  • народный депутат Украины IX созыва (как стало известно, это нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов).
  • Бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций (по данным источников, речь идет о Сергее Гайдае).
  • Начальник городской военной администрации.
  • Руководитель воинской части Национальной гвардии Украины.
  • Бенефициар предприятия и директор компании - поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На скандал уже отреагировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, должностные лица НГУ, которые фигурируют в деле, уже отстранены от обязанностей. Тем временем Кузнецова сняли с должности главы луганской ячейки партии "СН", исключили из парламентской фракции и вообще хотят выгнать из партии.

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НАБУ САП Коррупция
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