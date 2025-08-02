ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Клименко відреагував на скандал у Нацгвардії: фігурантів вже відсторонили

Україна, Субота 02 серпня 2025 17:48
UA EN RU
Клименко відреагував на скандал у Нацгвардії: фігурантів вже відсторонили Фото: глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після викриття корупційної схеми за участі військовослужбовців Нацгвардії фігурантів справи відсторонили з посад. Розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - наголосив Клименко.

Він зауважив, що, за його вказівкою негайно було розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.

"Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю", - додав він.

Міністр наголосив, що воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

"Ми будуємо систему, в якій чесна служба - під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Як виявилось, контракти укладалися за свідомо завищеними цінами. Як уточнили в прокуратурі, на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова. Відомо, що станом на зараз затримано 4 осіб.

Детальніше про дану справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора заявили, що в лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ викрили "крота" ФСБ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Нацгвардія
Новини
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському