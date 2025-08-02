Клименко відреагував на скандал у Нацгвардії: фігурантів вже відсторонили

Після викриття корупційної схеми за участі військовослужбовців Нацгвардії фігурантів справи відсторонили з посад. Розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - наголосив Клименко.

Він зауважив, що, за його вказівкою негайно було розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.

"Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю", - додав він.

Міністр наголосив, що воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

"Ми будуємо систему, в якій чесна служба - під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", - підсумував Клименко.