Свириденко анонсувала перезавантаження управління в оборонці: що відомо

Зеленський анонсував аудит в оборонці

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній.

Він розповів, що доручив Свириденко щотижня доповідати про результати аудиту оборонної сфери і так само щотижнево інформувати українське суспільство.

Президент наголосив, що всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.

Ще передувало

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ заявили, що викрили в "Енергоатомі" корупційну схему. Зокрема, контрагентів змушували платити відкати, щоб зберегти статус постачальника і не тільки.

Як наслідок, Кабмін України вирішив розпустили наглядову раду "Енергоатому", а віце-президента компанії Якоба Хартмута відсторонили від посади. Окрім Свириденко повідомила, що буде проведено перевірку найбільших державних компаній.

Пізніше стало відомо, що у "Енергоатомі" почався аудит. Зокрема, ДАСУ перевірить діяльність апарату управління підприємства, 10 філій компанії, зокрема трьох АЕС, у період з 2023 по 2025 роки.