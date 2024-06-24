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Свідоцтво про народження й не тільки. У "Дії" скоро з'являться ще чотири документи

Фото: у "Дії" скоро з'являться ще чотири документи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Незабаром у застосунку "Дія" з'являться свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні - у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з "Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку - і воно з’явиться в переліку документів.

Зазначається, що це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.  

Долучайтеся до бета-тесту, якщо ви:

  • громадяни України віком 14+;
  • маєте верифікований податковий номер.

Реєстрація на бета-тест - за посиланням.

 

Послуги у "Дії"

Нагадаємо, нещодавно на порталі "Дія" запустили комплексну послугу "е-Підприємець". Вона має спростити ведення бізнесу, адже тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин.

Також посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.

До того ж у "Дії" невдовзі з'явиться послуга електронного бронювання.

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