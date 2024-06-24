Свидетельство о рождении и не только. В "Дії" скоро появятся еще четыре документа

"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Уже скоро свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени будут всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, подтверждаете смену фамилии или забираете посылку жены из "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Кроме того, свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.

Отмечается, что это особенно актуально для родителей, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:

граждане Украины в возрасте 14+;

имеете верифицированный налоговый номер.

Регистрация на бета-тест - по ссылке.