Свідоцтво про народження в "Дії": як користуватись та які складнощі можуть виникнути

У застосунку "Дія" регулярно розширюється перелік цифрових документів. Зовсім нещодавно в українців з'явилась можливість отримати електронну версію свідоцтва про народження.
Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна.
Для того, щоб додати свідоцтво про народження дитини, необхідно прогортати до останньої картки в "Документах" у "Дії" та натиснути "Додати документ". Після цього введіть серію, а також номер свідоцтва. "Дія" перевірить дані в реєстрах, після чого документи дитини з'являться у вас у застосунку.
Інколи буває, що свідоцтво не вдається додати. Можливо, це пов'язано з тим, що:
У разі зміни прізвища може виникнути розбіжність з відомостями про матір в актовому записі. У цьому випадку свідоцтво також не підтягнеться.
Зокрема внести зміни в актовий запис можна лише у разі зміни прізвища дитини. Останнє ж можна лише у разі згоди з боку обох батьків.
Для того, щоб в добровільному порядку внести зміни до актового запису, необхідно:
Іноземці, а також особи без громадянства можуть звернутись до ДРАЦС за місцем проживання або ж за місцем зберігання першого примірника актового запису.
Свідоцтво про народження дитини іноземного зразка не вноситься в Державний реєстр активі цивільного стану. Через це свідоцтво не "підтягується".
Відповідно до законодавства, цифрові версії документів є дійсними лише в "Дія". Зокрема їх дійсність можна перевірити унікальними кодами.
Одночасно можуть відобразитися лише перше та повторно видане свідоцтво з різними номерами. Якщо ж свідоцтво було видано повторно через внесення змін до актового запису - в реєстрі ставиться відмітка про анулювання першого документу. В такому випадку буде відображатись лише повторний документ.
Як й згадувалось вище, застосунок Міністерства цифрової трансформації регулярно розширює перелік цифрових документів, а також послуг. Як приклад:
Зокрема РБК-Україна розповідало про те, що таке "єДокумент" та як ним користуватись.
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