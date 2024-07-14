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Свідоцтво про народження в "Дії": як користуватись та які складнощі можуть виникнути

Ілюстративний колаж (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У застосунку "Дія" регулярно розширюється перелік цифрових документів. Зовсім нещодавно в українців з'явилась можливість отримати електронну версію свідоцтва про народження.

Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна.

Як додати 

Для того, щоб додати свідоцтво про народження дитини, необхідно прогортати до останньої картки в "Документах" у "Дії" та натиснути "Додати документ". Після цього введіть серію, а також номер свідоцтва. "Дія" перевірить дані в реєстрах, після чого документи дитини з'являться у вас у застосунку.

Інколи буває, що свідоцтво не вдається додати. Можливо, це пов'язано з тим, що:

  • ваші прізвище, ім'я, по батькові, а також дата народження в картці платника податків в "Дії" не збігаються з відомостями у свідоцтві про народження; 
  • ви вносите свідоцтво не своєї дитини; 
  • батьки позбавлені батьківських прав; 
  • ви намагаєтесь додати своє свідоцтво про народження; 
  • ви помилились, коли вводили серію та номер у застосунок; 
  • можливо, коли ви вводили серію та номер свідоцтва у застосунок, було велике навантаження на реєстр. Спробуйте пізніше. 

Мама змінила прізвище

У разі зміни прізвища може виникнути розбіжність з відомостями про матір в актовому записі. У цьому випадку свідоцтво також не підтягнеться. 

Зокрема внести зміни в актовий запис можна лише у разі зміни прізвища дитини. Останнє ж можна лише у разі згоди з боку обох батьків. 

Для того, щоб в добровільному порядку внести зміни до актового запису, необхідно: 

  • на території України звернутись до будь-якого відділу ДРАЦС
  • за кордоном звернутись до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, а також особи без громадянства можуть звернутись до ДРАЦС за місцем проживання або ж за місцем зберігання першого примірника актового запису.

Не "підтягується" свідоцтво іноземного зразка 

Свідоцтво про народження дитини іноземного зразка не вноситься в Державний реєстр активі цивільного стану. Через це свідоцтво не "підтягується". 

Скриншот не є документом 

Відповідно до законодавства, цифрові версії документів є дійсними лише в "Дія". Зокрема їх дійсність можна перевірити унікальними кодами. 

Два свідоцтва про народження 

Одночасно можуть відобразитися лише перше та повторно видане свідоцтво з різними номерами. Якщо ж свідоцтво було видано повторно через внесення змін до актового запису - в реєстрі ставиться відмітка про анулювання першого документу. В такому випадку буде відображатись лише повторний документ. 

Інші послуги в "Дії"

Як й згадувалось вище, застосунок Міністерства цифрової трансформації регулярно розширює перелік цифрових документів, а також послуг. Як приклад: 

Зокрема РБК-Україна розповідало про те, що таке "єДокумент" та як ним користуватись.  

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