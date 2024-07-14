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Свидетельство о рождении "Дія": как пользоваться и какие сложности могут возникнуть

Иллюстративный коллаж (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" регулярно расширяется перечень цифровых документов. Совсем недавно у украинцев появилась возможность получить электронную версию свидетельства о рождении.

О том, как пользоваться свидетельством о рождении в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть в приложении - в материале РБК-Украина.

Как добавить

Для того, чтобы добавить свидетельство о рождении ребенка, необходимо пролистать до последней карточки в "Документах" в "Дія" и нажать "Добавить документ". После этого введите серию, а также номер свидетельства. "Дія" проверит данные в реестрах, после чего документы ребенка появятся у вас в приложении.

Иногда бывает, что свидетельство не удается добавить. Возможно, это связано с тем, что:

  • ваши фамилия, имя, отчество, а также дата рождения в карточке налогоплательщика в "Дія" не совпадают со сведениями в свидетельстве о рождении; 
  • вы вносите свидетельство не своего ребенка; 
  • родители лишены родительских прав; 
  • вы пытаетесь добавить свое свидетельство о рождении; 
  • вы ошиблись, когда вводили серию и номер в приложение; 
  • возможно, когда вы вводили серию и номер свидетельства в приложение, была большая нагрузка на реестр. Попробуйте позже. 

Мама сменила фамилию

В случае смены фамилии может возникнуть расхождение со сведениями о матери в актовой записи. В этом случае свидетельство также не подтянется. 

В частности внести изменения в актовую запись можно только в случае изменения фамилии ребенка. Последнее же можно только в случае согласия со стороны обоих родителей. 

Для того чтобы в добровольном порядке внести изменения в актовую запись, необходимо: 

  • на территории Украины обратиться в любой отдел ДРАЦС.
  • за границей обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Иностранцы, а также лица без гражданства могут обратиться в ДРАЦС по месту жительства или по месту хранения первого экземпляра актовой записи.

Не "подтягивается" свидетельство иностранного образца

Свидетельство о рождении ребенка иностранного образца не вносится в Государственный реестр актива гражданского состояния. Поэтому свидетельство не "подтягивается".

Скриншот не является документом

Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в "Дія". В частности, их действительность можно проверить уникальными кодами.

Два свидетельства о рождении

Одновременно могут отобразиться только первое и повторно выданное свидетельство с разными номерами. Если же свидетельство было выдано повторно из-за внесения изменений в актовую запись - в реестре ставится отметка об аннулировании первого документа. В таком случае будет отображаться только повторный документ. 

Другие услуги в "Дія"

Как и упоминалось выше, приложение Министерства цифровой трансформации регулярно расширяет список цифровых документов, а также услуг. Как пример:

В частности, РБК-Украина рассказывала о том, что такое "єДокумент" и как им пользоваться.

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Дия