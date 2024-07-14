Свидетельство о рождении "Дія": как пользоваться и какие сложности могут возникнуть

В приложении "Дія" регулярно расширяется перечень цифровых документов. Совсем недавно у украинцев появилась возможность получить электронную версию свидетельства о рождении.
О том, как пользоваться свидетельством о рождении в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть в приложении - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы добавить свидетельство о рождении ребенка, необходимо пролистать до последней карточки в "Документах" в "Дія" и нажать "Добавить документ". После этого введите серию, а также номер свидетельства. "Дія" проверит данные в реестрах, после чего документы ребенка появятся у вас в приложении.
Иногда бывает, что свидетельство не удается добавить. Возможно, это связано с тем, что:
В случае смены фамилии может возникнуть расхождение со сведениями о матери в актовой записи. В этом случае свидетельство также не подтянется.
В частности внести изменения в актовую запись можно только в случае изменения фамилии ребенка. Последнее же можно только в случае согласия со стороны обоих родителей.
Для того чтобы в добровольном порядке внести изменения в актовую запись, необходимо:
Иностранцы, а также лица без гражданства могут обратиться в ДРАЦС по месту жительства или по месту хранения первого экземпляра актовой записи.
Свидетельство о рождении ребенка иностранного образца не вносится в Государственный реестр актива гражданского состояния. Поэтому свидетельство не "подтягивается".
Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в "Дія". В частности, их действительность можно проверить уникальными кодами.
Одновременно могут отобразиться только первое и повторно выданное свидетельство с разными номерами. Если же свидетельство было выдано повторно из-за внесения изменений в актовую запись - в реестре ставится отметка об аннулировании первого документа. В таком случае будет отображаться только повторный документ.
Как и упоминалось выше, приложение Министерства цифровой трансформации регулярно расширяет список цифровых документов, а также услуг. Как пример:
В частности, РБК-Украина рассказывала о том, что такое "єДокумент" и как им пользоваться.
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