Свідоцтва про народження та розірвання шлюбу: у "Дія" зʼявилися нові цифрові документи

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії". Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі - понад сотні послуг.

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До того ж у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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