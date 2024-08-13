МЗС працює над цифровізацією консульських послуг для українців за кордоном

З 2022 року кількість українських громадян за кордоном значно зросла, але можливості консульської служби не встигли за цим зростанням. Це створює труднощі у задоволенні попиту на консульські послуги.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Тому ідея через цифровізацію, через переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг", - заявив він.

Речник МЗС додав, що наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування.

"Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг", - заявив він.

Тихий додав, що у співпраці з Мінцифри до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через додаток "Дія", що зробить процес ще зручнішим для користувачів.