Розмитнення авто, онлайн-шлюб і не тільки. Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії"

Найближчим часом у застосунку "Дія" з'являться вісім нових послуг. Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом у "Дії" з’являться такі послуги:

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі - понад сотні послуг.

Нагадаємо, у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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