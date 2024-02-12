ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розмитнення авто, онлайн-шлюб і не тільки. Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії"

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 19:41
UA EN RU
Розмитнення авто, онлайн-шлюб і не тільки. Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії" Фото: у "Дії" з'являться вісім нових послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом у застосунку "Дія" з'являться вісім нових послуг. Серед них - розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі - понад сотні послуг.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом у "Дії" з’являться такі послуги:

  • Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.
  • Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.
  • Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.
  • Кабінет пацієнта і медичні пуші. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через "Дію", а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у "Дію".
  • Відкритий код "Дії". Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.
  • Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати та дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.
  • "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.
  • "Дія" для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів "Дії" з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Нагадаємо, у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Дія Сіті Мінцифра Дія
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги