У "Дії" з'явилася мапа укриттів: які можливості тепер доступні
У додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
Як зазначили у відомстві, за допомогою мапи українці зможуть:
- швидко знайти найближче безпечне місце;
- переглянути інформацію про укриття;
- прокласти маршрут до укриття;
- переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;
- дізнатися, скільки людей вміщує укриття;
- оцінити стан укриття;
- залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;
- поділитися локацією з родичами чи друзями.
Також доступний фільтр, за допомогою якого будь-який українець зможе знайти для себе потрібне укриття.
У Мінцифри зазначають, що мапою можна скористатися офлайн. Для цього потрібно завантажити її - перейти до розділу "Незламність" та натиснути "Завантажені мапи".
З міркувань безпеки мапа недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Жителі цих регіонів можуть дізнатися адреси укриттів у органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, у "Дії" також вже доступна мапа "Пунктів незламності", де українцям доступний інтернет, електроенергія і не тільки.
Більш детально про мапу - у матеріалі РБК-Україна.
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