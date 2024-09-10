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Свидетельства о рождении и расторжении брака: в "Дія" появились новые цифровые документы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Отныне украинцы могут хранить еще больше важных документов в приложении "Дія". В список цифровых документов добавились свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

"Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении. 

Кроме того, свидетельство о рождении ребенка любого возраста автоматически подтянется к "Дії" по налоговому номеру родителей, что облегчает жизнь тем, кто менял личные данные после рождения детей. Для этого нужно лишь авторизоваться в приложении, и свидетельство появится в перечне документов.

Цифровые документы появятся в "Дії" автоматически при условиях:

  • Наличие записи в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и указанный налоговый номер в документе.
  • Гражданин должен быть в возрасте 14+ с верифицированным налоговым номером.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дія". Среди них – растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

Читайте также, что известно о цифровизации консульских услуг для украинцев за границей.

К тому же в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и воспользоваться еще рядом возможностей.

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Дия