Свидетельства о рождении и расторжении брака: в "Дія" появились новые цифровые документы

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дія". Среди них – растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

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К тому же в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и воспользоваться еще рядом возможностей.

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