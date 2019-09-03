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Свидетелю по делу МН17 Цемаху суд продлил арест

Новости » Политика    03.09.2019 - 11:43
Свидетелю по делу МН17 Цемаху суд продлил арест
Фото: Владимир Цемах

Суд продлил арест бывшему "начальнику ПВО" боевиков "ДНР" Владимиру Цемаху

Суд продлил арест арест бывшему "начальнику ПВО" боевиков "ДНР" Владимиру Цемаху - свидетелю по делу о крушении самолета рейса МН17. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, пишет агентство "Украинские новости".

Ранее основатель расследовательского издания "Bellingcat" Элиот Гиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля в деле сбития самолета рейса МН17 в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.

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