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Вышинский согласился на обмен пленными

Новости » Политика    28.08.2019 - 20:35
Вышинский согласился на обмен пленными
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Вышинский подписал документ и дал согласие на обмен

Освобожденный из-под стражи главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого журналиста.

Вышинский согласился на обмен пленными

Кроме того, она обнародовала его заявление о согласии на обмен.

Вышинский согласился на обмен пленными

Фото: заявление Вышинского

Напомним, Киевский апелляционный суд принял решение смягчить меру пресечения Вышинскому и отпустил его из-под стражи под личное обязательство. В то же время его обязали являться по первому требованию в суд, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями в своем уголовном производстве.

Отметим, ранее Вышинский отказывался от обмена, объясняя решение тем, что хочет доказать невиновность в украинском суде. По информации российских СМИ, его не было в списке на обмен, как и украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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