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Свидетельства о вакцинации могут выдавать только после прививки Pfizer, - Ляшко

Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными препаратами Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

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Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга.

"Подчеркиваю, что международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ", - сказал он.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в понедельник объявили, что планируют увеличить объем производства своей вакцины против COVID-19 на 50 процентов. В этом году планируется производство 2 миллиардов доз.

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Кроме того, ЕС одобрил заказ дополнительных 100 миллионов доз этой вакцины.

Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.

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