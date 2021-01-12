Свідоцтва про вакцинацію можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 дозволено видавати тільки після щеплення схваленими препаратами Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Сьогодні такий дозвіл отримали тільки компанії Pfizer і BioNTech.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

"Наголошую, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють надавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки у разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ", - сказав він.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech в понеділок оголосили, що планують збільшити обсяг виробництва своєї вакцини проти COVID-19 на 50 відсотків. У цьому році планується виробництво 2 мільярдів доз.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Крім того, ЄС схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.